Защитник «Оренбурга» Гойкович: «Когда начался сезон, мы думали только о том, что нужно остаться в Премьер-лиге»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился мнением о результатах команды в нынешнем сезоне.

Напомним, что после 26 туров РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 39 набранных очков.

По словам 27-летнего боснийца, в начале сезона команда думала только о сохранении прописки в высшем дивизионе российского футбола, однако теперь амбиции «Оренбурга» гораздо выше.

«У нас качественные игроки, и не только те, кто приехал летом. Есть игроки, которые года два играют в команде.

Думаю, если в следующем сезоне у нас будет такая же команда, то будет ещё больше возможностей, чтобы занять позицию как можно выше», — приводит слова Гойковича Sport24.

Свой следующий матч «Оренбург» проведёт 13 мая против «Урала». Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.