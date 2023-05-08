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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Оренбурга» Гойкович: «Когда начался сезон, мы думали только о том, что нужно остаться в Премьер-лиге»

08 Мая 2023 • 09:59 Комментировать
Урал
...
Оренбург
13.05 12:00

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился мнением о результатах команды в нынешнем сезоне.

Напомним, что после 26 туров РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 39 набранных очков.

По словам 27-летнего боснийца, в начале сезона команда думала только о сохранении прописки в высшем дивизионе российского футбола, однако теперь амбиции «Оренбурга» гораздо выше.

«У нас качественные игроки, и не только те, кто приехал летом. Есть игроки, которые года два играют в команде.

Думаю, если в следующем сезоне у нас будет такая же команда, то будет ещё больше возможностей, чтобы занять позицию как можно выше», — приводит слова Гойковича Sport24.

Свой следующий матч «Оренбург» проведёт 13 мая против «Урала». Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Ренато Гойкович
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