Червиченко назвал максимально неудачный трансфер «Спартака»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в очередной раз критически высказался о защитнике «красно-белых» Алексисе Дуарте.

«Сейчас уже очевидно, что это максимально неудачный трансфер. Вполне возможно, что Дуарте неплохой игрок. Но так бывает... Не попал в свою команду. Наверное, с ним лучше расстаться», - передает слова Червиченко издание «Спорт-Экспресс».

23-летний защитник перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно, подписав контракт до конца сезона-2026/2027. Сделка обошлась «красно-белым» в четыре миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России Дуарте провел шесть матчей, в которых получил желтую карточку и один раз был удален с поля.