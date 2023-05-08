Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергеев - о зависимости «Зенита» от бразильцев: «У нас один коллектив, мы все одинаковы»

08 Мая 2023 • 09:43 Комментировать

Форвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев рассказал, есть ли у «сине-бело-голубых» зависимость от иностранных игроков.

«У нас один коллектив, в котором и иностранцы, и мы, русские ребята. Мы все одинаковы! У команды впереди еще четыре игры. А кто уйдет, кто останется, от меня не зависит», - приводятся слова нападающего на страницах «Спорт-Экспресс».

В матче 26-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» на своем поле победил московский «Спартак» со счетом 3:2. После этого успеха питерцы оторвались от идущего вторым ЦСКА на 13 баллов за четыре тура до завершения сезона.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.05.23 в 17:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Сочи Сочи
2.21 3.60 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Мая
10:42 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Ошибка Селихова изменила ход матча «Зенит» - «Спартак»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Даже второй состав «Зенита» не слабее первых команд ЦСКА и «Спартака»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Зобнин: «Не обидно, что «Зенит» стал чемпионом»
10:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Барриоса - о чемпионстве «Зенита»: «Вильмар надеется продолжать выигрывать титулы»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Обухов: «Личка — классный мотиватор, при нём коллектив вообще не расслабляется»
10:12 · Россия. Премьер-лига
Червиченко объяснил ошибку Селихова в матче с «Зенитом»
10:10 · Россия. Премьер-лига
Денисов: «Цель «Спартака» — стать вторыми»
10:07 · Россия. Премьер-лига
Зарема: «Даже если в воротах будет Куртуа, на поле Иванов сделает нужный результат»
09:59 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Оренбурга» Гойкович: «Когда начался сезон, мы думали только о том, что нужно остаться в Премьер-лиге»
09:57 · Россия. Премьер-лига
Червиченко назвал максимально неудачный трансфер «Спартака»
09:46 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз высказался о возможном уходе Абаскаля из «Спартака» 1
09:43 · Россия. Премьер-лига
Сергеев - о зависимости «Зенита» от бразильцев: «У нас один коллектив, мы все одинаковы»
09:37 · Россия. Премьер-лига
Рианчо - о досрочном чемпионстве «Зенита»: «Для «Спартака» это не унизительно»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Горшков: «Другие команды могут напрягаться, но «Зенит» сильнее»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «То, как Дуарте прыгнул в ноги Малкому – это подло»
Все новости
Рекомендуем