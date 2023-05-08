Сергеев - о зависимости «Зенита» от бразильцев: «У нас один коллектив, мы все одинаковы»

Форвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев рассказал, есть ли у «сине-бело-голубых» зависимость от иностранных игроков.

«У нас один коллектив, в котором и иностранцы, и мы, русские ребята. Мы все одинаковы! У команды впереди еще четыре игры. А кто уйдет, кто останется, от меня не зависит», - приводятся слова нападающего на страницах «Спорт-Экспресс».

В матче 26-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» на своем поле победил московский «Спартак» со счетом 3:2. После этого успеха питерцы оторвались от идущего вторым ЦСКА на 13 баллов за четыре тура до завершения сезона.