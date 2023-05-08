Рианчо - о досрочном чемпионстве «Зенита»: «Для «Спартака» это не унизительно»

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о досрочном чемпионстве петербургского «Зенита». Питерцы победили московский «Спартак» (3:2) и в пятый раз подряд стали обладателями золотых наград.

«Для «Спартака» это не унизительно! Думаю, остальным российским командам придется потрудиться, если они захотят конкурировать с «Зенитом» в следующем году», - передает слова испанского специалиста «Спорт-Экспресс».

За четыре тура до завершения нынешнего сезона чемпионата России «Зенит» опережает идущий вторым ЦСКА на 13 баллов. В следующем туре «сине-бело-голубые» на своем поле примут «Краснодар».