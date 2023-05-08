Горшков: «Другие команды могут напрягаться, но «Зенит» сильнее»

Экс-футболист петербурского «Зенита» Александр Горшков высказался о досрочном чемпионстве подопечных Сергея Семака в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«В РПЛ другие команды могут напрягаться, конечно, но сегодня «Зенит» посильнее остальных выглядит. Отрыв был явно большим, поэтому, чемпионство питерцев - ожидаемое», - передает слова Александра Metaratings.ru.

Напомним, что в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» принимал московский «Спартак». Петербургский клуб отпраздновал победу со счетом 3:2. Благодаря этому успеху команда Семака гарантировала себе золотые медали.