Камоцци: «Надо понять, из-за чего «Зенит» лучше «Спартака», и исправить это»

Франко Камоцци, который ранее являлся советником экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о вчерашнем поединке между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.

«Говорит ли чемпионство «Зенита» о том, что Семак сильнее Абаскаля? Побеждает всегда сильнейший. Дело в другом - надо понять, из-за чего «Зенит» лучше «Спартака». И исправить это», - приводятся слова специалиста журналисты Metaratings.ru.

«Зенит» одолел «Спартак» со счетом 3:2 и досрочно гарантировал себе чемпионский титул РПЛ. На втором месте идет ЦСКА, третьим – «Ростов», а четвертым – «Спартак».