Дьяков распределил места между ЦСКА, «Спартаком» и «Ростовом»

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о борьбе за второе место в Российской премьер-лиге.

«ЦСКА, «Спартак и «Ростов» сражаются до последнего - будет интересная концовка. Мне кажется, ЦСКА займет второе место, а «Спартак» и «Ростов» разыграют бронзу», - передает слова Дьякова издание «Чемпионат».

Напомним, что петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России за четыре тура до завершения сезона. Накануне петербуржцы отпраздновали победу над «Спартаком» со счетом 3:2.

После 26 туров ЦСКА (51) идет на втором месте, далее располагаются «Ростов» (50) и «Спартак».