Президент РПЛ поздравил «Зенит» с чемпионством

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался о досрочном чемпионстве петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне.

«Поздравляю «Зенит», его руководителей и болельщиков с завоеванием титула. Весь сезон команда демонстрировала уверенную игру и достигла исторического успеха, добавив вторую звезду на логотип» - приводятся слова руководителя на страницах издания «Чемпионат».

В центральном матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» на своем поле переиграл столичный «Спартак» со счетом 3:2. Эта победа позволила петербургскому клубу досрочно завоевать чемпионский титул.