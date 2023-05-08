Маслов: «Спартак» не уступал «Зениту»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов высказался относительно поражения от петербургского «Зенита» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги. «Красно-белые» уступили на «Газпром Арене» со счетом 2:3.

«Мы не уступали «Зениту», не давали ничего создать и пропустили нелепый гол. Пытались абстрагироваться от разговоров, что это может быть чемпионский матч. Это всегда большая вывеска, вне зависимости от информационной подоплеки», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

За четыре тура до завершения розыгрыша Российской премьер-лиги «Зенит» досрочно гарантировал себе чемпионский титул. Что касается «Спартака», то подопечные Гильермо Абаскаля занимают четвертое место.