Осинькин обвинил Писарского в поражении «Крыльев Советов»

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» в матче 26-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:2.

«Много людей не смогли сыграть, связи были разорваны. Но мы забили гол, было глупое удаление. Оно подставило всю команду, изменило игру. Соперник хорошо использовал лишнего игрока», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, что в середине первого тайма с поля бы удален нападающий самарского клуба Владимир Писарский.

По итогам 26 туров «Крылья» занимают 12-е место в турнирной таблице, а «Краснодар» располагается на шестой позиции.