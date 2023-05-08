Клаудиньо: «Это «Зенит», это чемпион!»

В центральном матче 26-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на «Газпром Арене» принимал московский «Спартак». Команда Сергея Семака одержала победу в результативном поединке со счетом 3:2.

После финального свистка один из лидеров питерцев Клаудиньо выкрикнул в камеру: «Это «Зенит». Это чемпион!».

Стоит отметить, что это чемпионство стало для петербургского коллектива пятым подряд. До завершения сезона в Премьер-лиге питерцам осталось провести матчи против «Краснодара», «Оренбурга», «Сочи» и «Факела».