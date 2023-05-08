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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клаудиньо: «Это «Зенит», это чемпион!»

08 Мая 2023 • 08:26 Комментировать

В центральном матче 26-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на «Газпром Арене» принимал московский «Спартак». Команда Сергея Семака одержала победу в результативном поединке со счетом 3:2.

После финального свистка один из лидеров питерцев Клаудиньо выкрикнул в камеру: «Это «Зенит». Это чемпион!».

Стоит отметить, что это чемпионство стало для петербургского коллектива пятым подряд. До завершения сезона в Премьер-лиге питерцам осталось провести матчи против «Краснодара», «Оренбурга», «Сочи» и «Факела».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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