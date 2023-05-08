Губерниев назвал условие чемпионства «Зенита» в следующем сезоне

Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о триумфе петербургского «Зенита» в Премьер-лиге. Подопечные Сергея Семака стали чемпионами благодаря домашней победе над московским «Спартаком» со счетом 3:2.

«Зенит» явно сильнее всех! Да, видно, что чемпионами хотели стать именно сегодня! Одолев «Спартак». Надо держать Малкома и Вендела! Удержат - выиграют титул и в следующем году», - оставил сообщение Губерниев в своих социальных сетях.

Благодаря вчерашней победе «Зенит» стал недосягаем для конкурентов. Это пятое подряд чемпионство петербургского коллектива.