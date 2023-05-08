Бубнов: «Зенит» стал чемпионом не сегодня, а гораздо раньше»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов прокомментировал досрочное чемпионство петербургского «Зенита» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Зенит» снова чемпион. Молодцы, порадовали болельщиков. Даже Семак бегал и радовался. Но вообще «Зенит» стал чемпионом не сегодня, а гораздо раньше. Клуб просто оформил титул официально», - приводит слова Александра Sportbox.

В рамках 26-го тура чемпионата России «Зенит» на своем домашнем поле принимал столичный «Спартак». Встреча завершилась победой петербургского коллектива со счетом 3:2.