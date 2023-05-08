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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак обогнал Газзаева по чемпионствам в РПЛ

08 Мая 2023 • 07:30 Комментировать

В поединке 26-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на своем поле принимал столичный «Спартак». «Сине-бело-голубые» одержали победу со счетом 3:2. Благодаря этому успеху петербуржцы досрочно стали чемпионами России.

Стоит отметить, что для главного тренера «Зенита» Сергея Семака этот триумф стал пятым подряд. По числу чемпионских званий он обошел бывшего наставника московского ЦСКА Валерия Газзаева.

Рекордсменом по чемпионствам является Олег Романцев. На счету легенды московского «Спартака» восемь титулов.

В оставшихся матчах сезона «Зенит» сыграет против «Краснодара», «Оренбурга», «Сочи» и «Факела».

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Семак Валерий Газзаев
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