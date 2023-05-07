Председатель правления «Газпрома» Миллер высказался о досрочной победе «Зенита» в РПЛ

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер высказался о досрочной победе питерского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Сегодня, 7 мая, команда с берегов Невы на своём поле обыграла московский «Спартак» (3:2) и за четыре тура до конца национального первенства гарантировала себе золотые медали. Отрыв от столичного ЦСКА составляет 13 очков.

«Пять из пяти. И пять лучей второй звезды. На петербургском небосклоне засияли ярко. Празднуй, футбольная столица! «Зенит — чемпион!», - цитирует Миллера официальный телеграм-канал питерского клуба.