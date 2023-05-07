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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Гаврилов раскритиковал уровень игроков РПЛ

07 Мая 2023 • 21:19 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался об уровне игроков Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что в нашем чемпионате нет качественных голов, которые были забиты после красивых комбинаций, в основном мячи забиты после рикошетов и отскоков.

«Очень много мячей пропускается из-за ошибок, потому что в основном у нас играют некомпетентные футболисты. Те, которые где-то в других местах оказались не нужны, едут сюда», - приводит слова Гаврилова «Газета.Ру».

Напомним, что сегодня, 7 мая, «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и за четыре тура до конца чемпионата гарантировал себе золотые медали. 

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Гаврилов
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