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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раннее удаление Писарского и поздний гол Кордобы: «Краснодар» выдавил победу над «Крыльями»

07 Мая 2023 • 20:59 Комментировать
Краснодар
2:1
Крылья Советов
окончен

«Краснодар» и «Крылья Советов» сыграли в рамках чемпионата России. Матч 26-го тура РПЛ состоялся 7 мая на стадионе «Краснодар».

Протокол игры  
Краснодар2:1Крылья Советов
  16'Гарре Бенжамин (0:1)
(1:1) Волков Сергей Евгеньевич35'  
(2:1) Кордоба Джон89'  
Сафонов МатвейВолков Сергей ЕвгеньевичЛитвинов ВячеславАлонсо ХуниорРамирес Кристиан  23'Сперцян ЭдуардАхметов ИльзатЛенини Пина  23' 82' (Кокшаров Александр ( 82') Олусегун Олакунле 82' (Баньяц Михайло ( 82') Кордоба ДжонБатчи Жоау 56' (Кобнан Мозес ( 56')
Запасные: Петров СергейКокарев НикитаСамко ВладиславАгкацев СтаниславКокоев ДавидСухорученко МихаилИонов Алексей
Овсянников БогданЗуев Александр  57' 90' (Чиркович Александар ( 90') Евгеньев РоманСолдатенков АлександрГоршков Юрий 68' (Гапонов Илья ( 68') Рассказов НиколайВитюгов МаксимБабкин Сергей 82' (Зотов Георгий ( 82') Гарре БенжаминЦыпченко Дмитрий 69' (Шитов Владислав ( 69') Писарский Владимир  12'  31'
Запасные: Хлусов НикитаФролов ЕвгенийЛомаев Иван
07 мая. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

 

В домашней игре против «Крыльев» слегка обновил нападение Ивич, добавив к Батчи и Кордобе Олакунле Олусегуна. В полузащите эту группу поддерживали Сперцян, Ленини и Ахметов, тоже более нацеленные на атаку. Самарцы готовы были отвечать на атакующий запал «Краснодара», вперёд Осинькин отрядил Писарского, Цыпченко и Гарре, ближе к атаке подвинул Николая Рассказова.

И как раз один из атакующих персонажей Осинькина взбодрил матч быстрым голом. Шла 16-я минута, когда Писарский через полполя сыграл на Гарре. Бенхамин принял мяч на углу штрафной площади, технично раскачал Алонсо и неожиданно пальнул в ближнюю «девятку» - 0:1. Сафонову оставалось лишь запечатлеть красивый гол гостей. Ответ «Краснодар» мог и должен был прилетать через 10 минут: Волков убрал всех на фланге и покатил Сперцяну, но тот умудрился не попасть в створ с 10 метров.

«Краснодар» не реализовал шикарный момент, но на исходе получаса получил подарок от Писарского. Реактивный Волков вновь ушёл от Владимира и был снесён в подкате. Форвард «Крыльев» очень удивился, когда увидел перед собой вторую жёлтую карточку, а затем и красную, но изменить ситуацию не мог. Численное большинство «Краснодар» реализовал ещё до перерыва: Ахметов прострелил очень сильно, через рикошет от Евгеньева мяч добрался до дальней штанги, где Волков с пары сантиметров дослал его в ворота – 1:1.

Легко краснодарцы отыгрались, а вот для победного мяча пришлось постараться. Сразу же начали давить гостей «быки», но мяч в ворота не шёл. Алонсо прострелом разрезал вратарскую площадь «Крыльев», с угла вратарской замыкал Рамирес, однако сотряс сетку только с внешней стороны. Батчи получает мяч после заброса и в касание скидывает на Ленини, Кевин бьёт с лёту, но получается чуть выше створа.

Время шло, а «Краснодар» так и не мог забить. Дальний удар Литвинова из-под перекладины достал Овсянников, Мозес с разворота бил с угла штрафной площади, но попал в штангу. И когда казалось, что «Крылья» героически устоят, случился Джон Кордоба. На 89-й минуте пошёл заброс на Волкова, гиперактивный Сергей в касание выдал заброс в центр вратарской, а там точный удар удался колумбийскому форварду – 2:1.

Выстрадал победу «Краснодар», оставив «Крылья Советов» у самой зоны стыковых матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Краснодар
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