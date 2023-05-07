Уткин ответил хейтерам после своего высказывания о «Зените»

Известный журналист Василий Уткин после оформления «Зенитом» чемпионского титула поздравил клуб, только уже со следующим чемпионством. Комментарий Уткина получил много негативных реакций. Журналист высказался на этот счёт.

«Удивляюсь вашему хейту, чем бы он ни был вызван», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Далее журналист привёл сразу несколько аргументов:

«а) с этим чемпионством я «Зенит» уже поздравлял около года назад. Я был уверен и не сомневался; б) сейчас все говорят, какая прекрасная выстроена система, и пр., и пр., и пр. Так я же и не сомневаюсь!», - написал Уткин.

Если прогноз Уткина сбудется, то «Зенит» повторит рекорд «Спартака» по количеству чемпионств подряд.