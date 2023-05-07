Андрей Мостовой - о досрочном чемпионстве «Зенита»: «Это как будто Евро-2008 было»

Полузащитник питерского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о досрочном чемпионстве команды с берегов Невы в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Сине-бело-голубые» гарантировали себе золотые медали после победы над «Спартаком» в рамках 26-го тура РПЛ.

Игрок отметил, что испытывает нереальные эмоции, и после второго гола у него опустились руки, но затем пришёл третий гол, и у него сорвался голос.

«Это как будто Евро-2008 было! Суперкруто! Вчера всей командой за «Факел» болели, чтобы сегодня оформить чемпионство. Ваня — наша палочка-выручалочка, забил на последних минутах? — cказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» завоевал пятое чемпионство подряд.