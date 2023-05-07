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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зделар: «ЦСКА на втором месте, это круто»

07 Мая 2023 • 20:13 Комментировать

Хавбек московского ЦСКА Саша Зделар высказался касательно победы над «Оренбургом» в поединке 26-го тура Российской премьер-лиги. «Армейцы» взяли верх со счетом 2:1.

«Самое важное на данный момент - это победа. Мы на втором месте, это круто. Мы должны продолжать играть так, как сегодня», - приводятся слова 28-летнего сербского футболиста на страницах издания «Спорт-Экспресс».

После 26 туров Российской премьер-лиги «армейский» клуб набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице. Следующий матч ЦСКА проведет против «Торпедо» в субботу, 13 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Саша Зделар
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