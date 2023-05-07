Личка подтвердил звонок кандидату на должность тренера «Оренбурга»

Рулевой «Оренбурга» Марцел Личка ответил на вопрос, правда ли, что он лично созванивался с одним из кандидатов на должность тренера команды. Видео со словами специалиста было опубликовано в телеграм-канале «Крысева | Терлецкий».

- Это топ-секрет, - сказал Личка со смехом.

- Иностранец ли он?

- На 50% иностранец, на 50% россиянин.

- То есть он знает русский язык?

- Может быть.

Стоит сказать, что «Оренбург» под руководством Лички проводит отличный сезон. Команда сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Слухи регулярно связывают Марцела с более статусными клубами.

Тренер «Оренбурга» Личка отреагировал на слухи о переходе в «Динамо»