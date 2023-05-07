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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка подтвердил звонок кандидату на должность тренера «Оренбурга»

07 Мая 2023 • 19:51 Комментировать

Рулевой «Оренбурга» Марцел Личка ответил на вопрос, правда ли, что он лично созванивался с одним из кандидатов на должность тренера команды. Видео со словами специалиста было опубликовано в телеграм-канале «Крысева | Терлецкий».

- Это топ-секрет, - сказал Личка со смехом.

- Иностранец ли он?

- На 50% иностранец, на 50% россиянин.  

- То есть он знает русский язык?

- Может быть.

Стоит сказать, что «Оренбург» под руководством Лички проводит отличный сезон. Команда сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Слухи регулярно связывают Марцела с более статусными клубами.

Тренер «Оренбурга» Личка отреагировал на слухи о переходе в «Динамо»

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Марцел Личка
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