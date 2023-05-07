Агент защитника Кики заявил, что игрок готов рассмотреть предложение из РПЛ

Агент защитника португальской «Визелы» Кики, Хелио Мартинс, высказался об информации, что в услугах его клиента заинтересован «Урал».

Агент отметил, что из уральского клуба с ним никто не связывался, однако, он готов рассмотреть предложения.

«Готовы рассмотреть разные варианты участия в РПЛ. Это хорошая возможность для игрока. Но пока мы ничего не решаем», - приводит слова Мартинса Sport24.

Контракт 28-летнего футболиста с нынешнем клубом рассчитан до конца сезона.

В нынешнем сезоне он принял участие в 29 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.