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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент защитника Кики заявил, что игрок готов рассмотреть предложение из РПЛ

07 Мая 2023 • 19:45 Комментировать

Агент защитника португальской «Визелы» Кики, Хелио Мартинс, высказался об информации, что в услугах его клиента заинтересован «Урал».

Агент отметил, что из уральского клуба с ним никто не связывался, однако, он готов рассмотреть предложения.

«Готовы рассмотреть разные варианты участия в РПЛ. Это хорошая возможность для игрока. Но пока мы ничего не решаем», - приводит слова Мартинса Sport24.

Контракт 28-летнего футболиста с нынешнем клубом рассчитан до конца сезона.

В нынешнем сезоне он принял участие в 29 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Хелио Мартинс Кики
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