Личка: «Я бы согласился на восьмое место «Оренбурга» перед началом сезона»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка после поражения от ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги оценил турнирную ситуацию для своего клуба. Напомним, сейчас подопечные чешского специалиста занимают восьмую строчку в РПЛ.

«Если бы мне до начала чемпионата сказали, что после 25-го тура мы сохраним прописку в РПЛ, конечно же, я сразу бы согласился на это, подписал все возможные бумаги. Но если мы закончим в первой восьмёрке, то это будет хороший результат для нас», — цитирует Личку «Чемпионат».

Напомним, чех возглавляет российский клуб с 2020 года. Вместе с командой он занял второе место в Футбольной национальной лиге в первом же сезоне.