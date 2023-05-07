«Краснодар» в большинстве быстро забил ответный гол «Крыльям Советов»

В эти минуты проходит матч 25-го тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Крыльями Советов». Героем концовки первого тайма стал Сергей Волков. Именно на нем заработал вторую желтую карточку Владимир Писарский. А чуть позже защитников «быков» сравнял счет в поединке против самарцев. Хозяева поля комбинировали у вратарской, Ильзат Ахметов прострелил вдоль рамки, рикошет от соперника, и Волков головой практически с ленточки отправил мяч в цель.

Счет в матче «Краснодар» - «Крылья Советов» стал 1:1. Краснодарцы вернулись на чистое седьмое место, самарцы снова 12-е.