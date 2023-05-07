Тренер «Оренбурга» Личка отреагировал на слухи о переходе в «Динамо»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка ответил на вопрос о том, какие предложение по работе у него сейчас имеются.

Стоит сказать, что «Оренбург» проводит отличный сезон. На текущий момент команда занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Никаких предложений нет. Предложение было только зимой – от «Краснодара». Сейчас никаких предложений нет, спокойно работаем без давления.

«Динамо»? Мне никто не звонил, никто ничего не говорил. Это слухи, которых всегда много, как вы знаете», - сказал Личка. Видео с его словами опубликовал телеграм-канал «Крысева | Терлецкий».