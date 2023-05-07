В ЦСКА рассказали о травме Облякова

Наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов высказался о травме полузащитника команды Ивана Облякова. Один из лидеров «армейцев» получил повреждение по ходу сегодняшней встречи с «Оренбургом».

«Будем надеяться, что ничего серьёзного. Ему попало в сплетение нервных окончаний. Его не держали мышцы ноги, он не мог продолжать играть», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Поединок между ЦСКА и «Оренбургом» завершился победой столичной команды со счетом 2:1. В составе «армейцев» голами отметились Игорь Дивеев и Фёдор Чалов.

После 26 туров чемпионата России москвичи с 51 баллом занимают второе место в турнирной таблице.