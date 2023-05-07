«Крылья Советов» повели в матче с «Краснодаром» после результативного рейда Гарре

В предпоследнем матче 25-го тура Премьер-лиги встречаются «Краснодар» и «Крылья Советов». В этом поединке первый гол был забит достаточно рано. На 16-м минуте у гостей Бенжамин Гарре взял игру на себя, рванул по правому краю поля, сблизился с воротами и выстрелил в ближнюю девятку - 1:0.

В случае победы в этой игре команда из Самары потеснит «Урал» с 11-го места, соперник пока делит седьмое место с «Оренбургом». Играть еще долго, и всё может не раз измениться.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.