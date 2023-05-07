Непомнящий: «Хочу, чтобы Черчесов вернулся в Россию»

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал достижение российского тренера Станислава Черчесова, который завоевал золотые медали чемпионата Венгрии вместе с «Ференцварошем».

«Вопросов нет – он очень хороший тренер. Но называть его лучшим по тому, что он выиграл чемпионат Венгрии, некорректно по отношению к другим тренерам. Конечно, я хочу его возвращения», - цитирует Непомнящего «Спорт день за днём».

Напомним, для Станислава Саламовича это чемпионство стало вторым за всё время его работы за рубежом.