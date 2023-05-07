В «Оренбурге» объяснили поражение от ЦСКА

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора «Оренбурга», высказался о поражении от московского ЦСКА в рамках 26-го тура Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «армейцев».

«Что-то не получилось сегодня, раз проиграли. Получилась неплохая игра. Не хватало агрессии. Мансильи не хватило сегодня, шучу», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

За четыре тура до завершения розыгрыша Российской премьер-лиги «Оренбург» с 39 баллами располагается на восьмом месте в турнирной таблице. ЦСКА благодаря победе набрал 51 очко и поднялся на второе место.