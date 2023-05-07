«Зенит» забил 100 голов «Спартаку» в чемпионатах России

В центральном поединке 26-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» принимает московский «Спартак». После первого тайма команда Сергея Семака выигрывает со счетом 2:1.

Как сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых», сегодняшние голы стали 99-м и 100-м для петербургского «Зенита» в ворота «Спартака» в чемпионатах России.

Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния доступна на Liveresult.ru.

В случае победы в сегодняшнем матче «Зенит» досрочно гарантирует себе золотые медали. Этот чемпионский титул станет для петербургского коллектива пятым подряд.