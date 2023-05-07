Мостовой назвал причину гегемонии «Зенита» в РПЛ

Бывший полузащитник столичного «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что петербургскому «Зениту» будет тяжело поддерживать нынешний уровень без легионеров.

«В «Зените» всё решают иностранцы. Убери их из команды, закончится и лидерство коллектива из Санкт-Петербурга. Без легионеров «Зенит» окажется на одном уровне с преследователями», - передает слова эксперта «Столица С».

В эти минуты «Зенит» принимает «Спартак» на «Газпром Арене». После первого тайма «сине-бело-голубые» переигрывают «красно-белых» со счетом 2:1. В случае победы подопечные Сергея Семака досрочно станут чемпионами РПЛ.