«Спартак» опустился на 4-е место в РПЛ

В воскресенье ЦСКА отпраздновал домашнюю победу над «Оренбургом» в календарном матче 26-го тура чемпионата России – 2:1. Набрав три очка, «армейцы» поднялись на второе место в турнирной таблице. Теперь они имеют 51 зачётный балл в своём активе.

«Ростов» с 50 очками в кармане опустился на третье место, а «Спартак» с 49 очками - на четвёртое.

«Спартак» может подняться на второе место, если обыграет «Зенит» на выезде. Матч проходит в эти минуты в Санкт-Петербурге. Следить за развитием событий на футбольном поле можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. Команды уже успели обменяться забитыми голами в дерби двух столиц.

Безмедальные: Какое место займёт «Спартак» в чемпионате России