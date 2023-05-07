Ганчаренко: «Думать о вылете «Урала» нецелесообразно»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко оценил затянувшуюся серию своих подопечных без побед. Напомним, сегодня «шмели» не смогли в гостях одолеть «Пари НН».

«Если чего‑то бояться, то не стоит вообще начинать работу. Надо верить все время в себя, в команду, свои силы. И идти вперед. Поэтому думать об этом нецелесообразно. Наша цель – это всегда концентрация на следующей игре», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Напомним, сейчас екатеринбургский клуб располагается на 11-м месте в Российской премьер-лиге. От 13-й строчки команду белорусского наставника отделяют три очка.