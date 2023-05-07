Божович высказался о возможном введении в РПЛ системы плей-офф

Бывший наставник многих российских клубов Миодраг Божович высказался о возможном введении в Российской премьер-лиге системы плей-офф для определения чемпиона.

Черногорский специалист отметил, что это неплохая идея пока нет еврокубков, ведь будет увеличено количество матчей и появятся новые эмоции.

«В нынешних условиях это неплохая идея. Но когда вернутся еврокубки, плей-офф нужно будет убирать», - приводит слова Божовича Sport24.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.