Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божович высказался о возможном введении в РПЛ системы плей-офф

07 Мая 2023 • 18:27 Комментировать

Бывший наставник многих российских клубов Миодраг Божович высказался о возможном введении в Российской премьер-лиге системы плей-офф для определения чемпиона.

Черногорский специалист отметил, что это неплохая идея пока нет еврокубков, ведь будет увеличено количество матчей и появятся новые эмоции.

«В нынешних условиях это неплохая идея. Но когда вернутся еврокубки, плей-офф нужно будет убирать», - приводит слова Божовича Sport24.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
Урал Урал
0
0
2.65 3.55 2.65
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Оренбург Оренбург
2
1
1.56 4.50 5.60
Видео
84 мин
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
2
1
1.60 4.50 5.20
Видео
39 мин
Краснодар Краснодар
Крылья Советов Крылья Советов
0
1
1.90 3.90 3.90
Видео
08.05.23 в 17:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Сочи Сочи
2.21 3.60 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Мая
19:31 · Россия. Премьер-лига
С Fan ID такого ещё не было: Матч «Зенит» - «Спартак» собрал почти 49 тысяч зрителей
19:29 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин прокомментировал ошибку Селихова в матче против «Зенита»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Федотов: Пока не хочу влиять на переговоры Дивеева с ЦСКА
19:28 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА рассказали о травме Облякова
19:25 · Россия. Премьер-лига
Журналист Конов допускает, что Кукуяна отстранят от судейства после матча «Зенит» - «Спартак»
19:22 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» повели в матче с «Краснодаром» после результативного рейда Гарре
19:21 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Хочу, чтобы Черчесов вернулся в Россию»
19:19 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» объяснили поражение от ЦСКА
19:18 · Россия. Премьер-лига
Бывший арбитр РПЛ Федотов заявил, что Кукуян правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 38-й минуте
19:10 · Россия. Премьер-лига
Все голы первого тайма матча «Зенит» - «Спартак» - видео
19:10 · Россия. Премьер-лига
Бывший арбитр РПЛ Федотов: фол на Зобнине был, но гол «Зенита» засчитан верно
19:07 · Россия. Премьер-лига
Матч «Зенит» - «Спартак» может завершиться судейским скандалом
19:07 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» забил 100 голов «Спартаку» в чемпионатах России
19:02 · Россия. Премьер-лига
Как ЦСКА переиграл «Оренбург» - видео
19:01 · Россия. Премьер-лига
Гришин: ЦСКА проведет блестящий сезон, если возьмет кубок и сохранит второе место в чемпионате
Все новости
Рекомендуем