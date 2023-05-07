В Правительстве РФ заявили, что в Луганске должен быть свой футбольный клуб

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе визита в Луганскую народную республику заявил, что в Луганске должен быть свой футбольный клуб. Напомним, ЛНР вошла в состав России в сентябре 2022 года.

«Надо приобщать к занятиям спортом как можно больше ребят. У народа здесь должна быть своя команда. Чтобы луганский клуб играл в Российской премьер–лиге, такую цель надо себе поставить и к ней идти», — цитирует Чернышенко пресс‑служба Министерства спорта.

Отметим, что крымские клубы до сих пор выступают не под эгидой Российского футбольного союза. Многие деятели спорта высказываются против такой конфигурации.