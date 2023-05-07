«Краснодар» назвал состав на игру с «Крыльями Советов»

В самом позднем воскресном матче 26-го тура чемпионата России «Краснодар» будет принимать «Крылья Советов». Наставник краснодарских «быков» Владимир Ивич включил в стартовый состав таких футболистов:

Сафонов, Рамирес, Литвинов, Волков, Алонсо, Ахметов, Сперцян, Батчи, Кевин Пина, Кордоба, Олусегун.

«Краснодар» и «Крылья Советов» начнут выяснять отношения на футбольном поле в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Добавим, что на текущий момент «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.