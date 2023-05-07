Камоцци считает, что в РПЛ нужно ввести лимит на иностранных тренеров

Футбольный менеджер Франко Камоцци поделился мнением о том, стоит ли ввести лимит на иностранных тренеров в Российской премьер-лиге.

«В данный момент российским клубам правильно отдавать предпочтение отечественным тренерам. Что касается возможного лимита на иностранных тренеров в РПЛ, то, думаю, что это правильно», — приводит слова Камоцци Metaratings.

На данный момент в чемпионате России работает пять зарубежных специалистов: Гильермо Абаскаль («Спартак»), Славиша Йоканович («Динамо»), Марцел Личка («Оренбург»), Владимир Ивич («Краснодар») и Жозеп Клотет («Торпедо»).