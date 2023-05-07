Солистки «Тату» сделали выбор между Промесом и Малкомом

В преддверии матча Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» пресс-служба Премьер-лиги опубликовали видео с солистками группы «Тату». Елена Катина и Юлия Волкова сделали выбор между лидерами атак команд – Квинси Промесом и Малкомом.

«Квинси!» - ответила Катина.

«И тот, и другой! Я так их всех люблю!» - сказала Волкова.

Дерби двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком» начнётся в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле «Газпром Арены» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Малком лидирует в гонке бомбардиров сезона РПЛ с 22 голами. Промес забил 17 голов и идёт вторым.