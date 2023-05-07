Гбамбле: «Уровень жизни в России высокий, всё хорошо устроено»

Нападающий «Ахмата» Нене Гбамбле поделился своими впечатлениями от пребывания в России. Напомним, 20-летний ивуариец перешёл в грозненский клуб минувшей зимой из словенского «Целе».

По словам молодого вингера, ему очень нравится в России и то, как здесь всё устроено.

«Я не так давно в России, но всё, что я успел здесь увидеть, мне понравилось. Уровень жизни в России высокий, всё хорошо устроено», — цитирует Гбамбле «РБ Спорт».

Также футболист рассказал, что пока не виделся с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, но в будущем хотел бы это сделать.

В текущем сезоне Гбамбле провёл за «Ахмат» три игры, не отметившись в них результативными действиями. После 26 туров РПЛ грозненцы занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 43 очка.