«Динамо» озвучило сроки восстановления Роберто Фернандеса

«Динамо» рассказало о состоянии защитника команды Роберто Фернандеса. У 22-летнего парагвайца выявили повреждение мышцы бедра. На восстановление Фернандесу может понадобиться от четырёх до шести недель.

Напомним, что Фернандес получил повреждение в последней игре против «Химок» (победа 1:0).

В «Динамо» Роберто Фернандес оказался в конце июля прошлого года. С тех пор защитник провёл 26 матчей, в которых записал на свой счёт два гола.

На текущий момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч Премьер-лиги команда Славиши Йокановича проведёт в воскресенье, 14 мая, - против «Ахмата» на своём поле.