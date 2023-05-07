Агент Медведева: «Мы не готовы рассматривать никакие варианты»

Андрей Талаев, агент вратаря «Ростова» Никиты Медведева, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, что действующий контракт 28-летнего футболиста с южанами рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Медведев провёл за «Ростов» всего две игры, пропустив в них два мяча.

По словам Талаева, в настоящий момент сторона Медведева не рассматривает вариант со сменой места работы, так как футболисту необходимо набрать форму после тяжёлой травмы.

«Мы не готовы рассматривать никакие варианты. Никите нужно набрать форму. Он очень много пропустил. Сейчас по здоровью нет ограничений», — приводит слова агента «РБ Спорт».

После 26 туров РПЛ «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 50 набранных очков.