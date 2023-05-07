Гоцук: «Единственный стопроцентный момент был у меня»

Лучший футболист матча «Пари НН» - «Урал» (0:0) Кирилл Гоцук поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- У вас сотый матч за клуб. Какие эмоции сейчас?

- Эмоции смешанные. В принципе, игра была плюс-минус равная. «Урал» где-то больше владел мячом, но единственный стопроцентный момент был у нас, у меня. Но здорово сыграл Помазун, раскрылся по-вратарски, поэтому он молодец, а мне где-то чуть-чуть не хватило везения в этой ситуации.

- Когда переходили в «Пари НН», думали, что до такого юбилея здесь доиграете, до капитанской повязки, до РПЛ?

- Если честно, стремление было попробовать играть в РПЛ. Все остальное - это работа и труд.