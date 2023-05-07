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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тишина в Нижнем Новгороде: «Пари НН» и «Урал» голов друг другу не забили

07 Мая 2023 • 15:57 Комментировать
Пари НН
0:0
Урал
окончен

«Пари НН» и «Урал» схлестнулись в рамках чемпионата России. Матч 26-го тура РПЛ состоялся 7 мая на стадионе «Нижний Новгород».

Протокол игры  
Пари НН0:0Урал
Нигматуллин АртурМасоэро Лукас ГабриэльГоцук КириллАлександров ВикторСтоцкий Дмитрий 82' (Рыбчинский Дмитрий ( 82') Глушаков Денис 71' (Жигулёв Илья ( 71') Каккоев Никита 83' (Берковский Илья ( 83') Михайлов Ярослав  23'Юлдошев ИброгимхалилСевикян Эдгар 59' (Янсане Момо ( 59') Сулейманов Тимур 59' (Соколов Артём ( 59')
Запасные: Корнюшин ДаниилКротов ВячеславАнисимов АртурКалинский НиколайЯковлев Владислав ГеннадьевичГойло НикитаШильцов Константин
Помазун ИльяМамин АртёмБевеев МингиянБегич Сильвие  45'Гогличидзе Лео 65' (Юшин Александр ( 65') Ранджелович Лазар 65' (Кулаков Денис ( 65') Мишкич ДаниэльБикфалви Эрик 74' (Иллой-Айет Эммерсон ( 74') Сиссе ИбраимаЕгорычев АндрейКаштанов Алексей 65' (Влут Рай ( 65')
Запасные: Татаринов ЕвгенийБаклов ОлегЦулукидзе ЛукаЖелезнов ЮрийСунгатулин Фаниль
07 мая. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

 

Совсем не получается весенний футбол у «Пари НН» с «Уралом». За последние двадцать матчей на двоих эти команды выиграли всего трижды. «Шмели» долетели до финала Пути регионов Кубка России, но в чемпионате упали чуть ли не к зоне вылета. А «Пари НН» как раз в этой зоне стыков находится, судорожно пытаясь выкарабкаться. Есть одна победа при Сергее Юране, но вообще ситуацию новый тренер пока не выправил.

Домашняя игра против «Урала» вроде была неплохим подспорьем, но команды решили сыграть осторожно. Даже так: ультраосторожно. За час игрового ни одного удара в створ ворот не случилось. Более того, попыток почти не было, хозяева трижды пробили в сторону ворот, гости – дважды.

Стоит ли говорить о полном отсутствии опасным моментов. Болельщики чуть просыпались на ошибках футболистов. Так защитник «Урала» завозился у своей штрафной площади, попал под прессинг Сулейманова, Тимуру даже удалось проткнуть мяч в сторону ворот, но Помазун уже был готов. Юлдошев на уровне колена решил сыграть головой и получил от Ранджеловича, претендуя на пенальти, однако арбитр в этом эпизоде фола не разглядел.

Только под конец матча игра немного раскрылась. Виной тому усталость обороны, а не заслуги атаки. После очередного стандарта «Пари НН» мяч попал в спину защитнику гостей и отскочил точно на Гоцука. Кирилл в касание расстреливал голкипера ударом с шести метров, но Илья Помазун в блестящем стиле смог отвести угрозу. Первый, и как потом оказалось, единственный опасный моменты в матче.

Разошлись миром «Пари НН» и «Урал», выдав довольно скучное зрелище и не сдвинувшись со своих мест в турнирной таблице.

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