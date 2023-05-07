Известный журналист Василий Уткин решил надеть необычный наряд на матч своей команды «Эгриси», выступающей в Медиалиге. Уткин облачился в костюм Обеликса.

Поход на матч в таком костюме Уткин в своём телеграм-канале назвал исполнением мечты.

Стоит сказать, что Медиалига в настоящий момент пользуется серьёзной популярностью. Этому способствует участие в проекте в той или иной роли известных личностей, в том числе из мира футбола.

Напомним, что по ходу нынешнего сезона две команды Медиалиги – «Амкал» и 2DROTS – даже выступили в Кубке России, получив специальные приглашения.