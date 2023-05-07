Тарасов: «Факел» заслуживает остаться в Премьер-лиге»

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов выразил мнение, что «Факел» заслуживает остаться в РПЛ по итогам текущего сезона.

Эксперт признался, что переживает за воронежский клуб, так как там работает его знакомый тренер.

«Город ходит, болеет. Я думаю, что они точно заслуживают остаться напрямую в Премьер-лиге», — приводит слова Тарасова «РБ Спорт».

После 26 туров нынешнего розыгрыша чемпионата России «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице (зона стыковых матчей). От 12-й строчки, которую сейчас занимают «Крылья Советов», воронежцев отделяет одно очко. При этом самарская команда провела на одну игру меньше.