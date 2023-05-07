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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Елагин — о судействе: «В АПЛ такие же проблемы, как в чемпионате России»

07 Мая 2023 • 15:02 Комментировать

Футбольный комментатор Александр Елагин сравнил работу судей в Английской премьер-лиге и чемпионате России.

«В Англии такие же проблемы с судейством, как в России. Наш футбол в этом смысле ничем не отличается от мирового. Раньше английские рефери считались эталонными. Но, вспомните, на ЧМ-2018 ни одного арбитра из Англии уже не было», — приводит слова Елагина «РБ Спорт».

Специалист добавил, что система VAR — это хорошее решение, но любым прогрессивным средством нужно уметь пользоваться, пока получается не очень удачно.

Сегодня, 7 мая, в РПЛ запланировано четыре матча, а в АПЛ — два. Все игры в текстовом формате транслирует портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Елагин
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