Генсек РФС: Нельзя сегодня уйти из УЕФА, а завтра туда вернуться

Максим Митрофанов, который занимает пост генерального секретаря Российского футбольного союза, высказался по поводу потенциального перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

По словам Митрофанова, у РФС и УЕФА есть договорённость. Если в обозримом будущем перспектив возвращения к турнирам УЕФА у российских клубов и сборных не будет, то стороны начнут прорабатывать вопрос о смене конфедерации.

Митрофанов подчеркнул, что процесс смены конфедерации не так прост, как кому-то может казаться.

«Не может быть такого, что какая-то одна федерация сегодня приняла волюнтаристское решение об уходе из УЕФА, завтра туда вернулась. Это серьёзный шаг, требующий согласований и с УЕФА, и с ФИФА, и с Азиатской конфедерацией футбола», - сказал Митрофанов, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

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