Конате: «Хочу ли я оформить российское гражданство? Почему бы и нет»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате высказался о возможном получении российского гражданства.

«Пока что ничего неизвестно, нет никакой информации. Хочу ли я оформить российское гражданство? Почему бы и нет», — цитирует Конате «Спорт-Экспресс».

Конате выступает в России с 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий сборной Буркина-Фасо провёл в составе «Ахмата» 26 матчей, забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Напомним, что ранее российские паспорта получили бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.

После 26 туров РПЛ «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. До конца сезона грозненцам осталось провести четыре встречи.