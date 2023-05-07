Руководство УЕФА отстаивает возвращение России - РФС

Максим Митрофанов, который занимает должность генерального секретаря Российского футбольного союза, дал комментарий по поводу санкций. Как известно, в настоящий момент российские клубы и сборные не участвуют в официальных турнирах.

Митрофанов назвал ситуацию непростой. При этом он отметил позитивную позицию руководителей УЕФА.

«Есть определённое политическое давление на другие федерации, на УЕФА. Важно, что конструктивный диалог сохраняется, что руководство УЕФА отстаивает позицию возвращения РФС к международным соревнованиям», - сказал Митрофанов, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Добавим, что сборная России в настоящий момент проводит только товарищеские матчи.

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