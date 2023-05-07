Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Руководство УЕФА отстаивает возвращение России - РФС

07 Мая 2023 • 14:16 Комментировать (1)

Максим Митрофанов, который занимает должность генерального секретаря Российского футбольного союза, дал комментарий по поводу санкций. Как известно, в настоящий момент российские клубы и сборные не участвуют в официальных турнирах.

Митрофанов назвал ситуацию непростой. При этом он отметил позитивную позицию руководителей УЕФА.

«Есть определённое политическое давление на другие федерации, на УЕФА. Важно, что конструктивный диалог сохраняется, что руководство УЕФА отстаивает позицию возвращения РФС к международным соревнованиям», - сказал Митрофанов, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Добавим, что сборная России в настоящий момент проводит только товарищеские матчи.

Озвучены планы сборной России на июнь

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА Максим Митрофанов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
KLINSMANN
07 Мая 2023 в 14:36
Када меня ты пАзавёшь?
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
62 мин
Пари НН Пари НН
Урал Урал
0
0
2.65 3.55 2.65
Видео
07.05.23 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Оренбург Оренбург
1.56 4.50 5.60
Видео
07.05.23 в 18:00
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
1.60 4.50 5.20
Видео
07.05.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Крылья Советов Крылья Советов
1.90 3.90 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Мая
15:15 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» в последний раз обыгрывал «Зенит» на выезде 11 лет назад
15:13 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Зенит» — фаворит, но «Спартак» будет играть за своё имя и честь»
15:02 · Россия. Премьер-лига
Елагин — о судействе: «В АПЛ такие же проблемы, как в чемпионате России»
14:43 · Россия. Премьер-лига
Тарасов: «Спартак» не проиграет «Зениту»
14:41 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Зенит» ждёт чемпионский коридор в Сочи и Оренбурге – там для них и не такое исполняли»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Уверен, сегодня «Зенит» обыграет «Спартак» и оформит чемпионство»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Зенит» должен стать чемпионом в матче со «Спартаком»
14:25 · Россия. Премьер-лига
Артём Самсонов заявил, что футболисты «Торпедо» были отстранены не из-за шуток
14:21 · Россия. Премьер-лига
Генсек РФС: Нельзя сегодня уйти из УЕФА, а завтра туда вернуться
14:20 · Россия. Премьер-лига
Конате: «Хочу ли я оформить российское гражданство? Почему бы и нет»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян — лучший игрок «Локомотива» в апреле
14:09 · Россия. Премьер-лига
Почему «Зенит» не наградят в случае чемпионства после матча со «Спартаком» - названы две причины
14:07 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: «Спартак» и «Зенит» примерно равны по игре»
14:05 · Россия. Премьер-лига
В «Севилье» отреагировали на информацию об интересе к Александру Коваленко
13:58 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Четыре изменения в составе - это моё тренерское решение»
Все новости
Рекомендуем