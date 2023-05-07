В «Севилье» отреагировали на информацию об интересе к Александру Коваленко

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи ответил на вопрос об интересе к полузащитнику «Сочи» Александру Коваленко. Напомним, текущий сезон 19-летний хавбек проводит на правах аренды в «Крыльях Советов».

«Информация об интересе «Севильи» к Коваленко является ложью», — заявил Мончи «Чемпионату».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Севилья» заинтересована в услугах российского футболиста, но не планирует приобретать его предстоящим летом. Помимо этого отмечалось, что за Коваленко также следят «Зенит», «Динамо» и «Локомотив».

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и записал на свой счет три голевые передачи.